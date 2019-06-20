В "китовую тюрьму" в Приморье доставили специальные ванны для вывоза косаток и белух

В ближайшее время ученые начнут их перевозить к месту выпуска

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ученые начали подготовку к реадаптации и освобождению косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, в бухту Среднюю доставили специальные ванны для транспортировки животных. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр).

"В ближайшее время будет объявлено о начале операции по транспортировке первой партии морских млекопитающих из бухты Средней", - говорится в сообщении.

Программу по реадаптации млекопитающих, научного сопровождения их транспортировки и выпуска в естественную среду обитания подготовили Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Институт проблем экологии и эволюции РАН. Члены научного консилиума начали обсуждать реализацию этой программы, заявили в ТИНРО-Центре.

По мнению ученых, оптимальный период для выпуска косаток и белух продлится с июня по октябрь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Перевозить животных до места выпуска будут автомобильным и речным транспортом, предполагается, что транспортировка на 1800 км будет занимать около шести дней. При разработке маршрута и условий перевозки учли в том числе предложения команды международных экспертов Жана-Мишеля Кусто.

При транспортировке животных будет сопровождать команда из 70 человек, в том числе тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал, рассказали в ТИНРО-Центре. Контролировать состояние каждого животного будут посменно два специалиста. Выпускать их будут группами, с учетом сложившихся у них социальных связей.

"В настоящее время косатки и белухи уже проходят реадаптацию. С 5 июня компании-отловщики начали мероприятия по реадаптации животных в соответствии с рекомендациями консилиума", - говорится в сообщении.

История китовой тюрьмы

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух, по некоторым данным, для продажи в океанариумы, в том числе в Китае. Животных разместили в вольерах бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". На начало весны 2019 года в ней было 97 животных - 11 косаток и 87 белух. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров. Отловщики предполагали, что они сбежали, экологи высказывали мнение, что животные погибли.

Осмотревшие млекопитающих ученые отмечали плохое состояние некоторых из них. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона.

В апреле губернатор Приморья Олег Кожемяко пообещал, что всех обитателей "китовой тюрьмы" отпустят.