Производители констатировали изменение культуры потребления водки в России

В продажах растет доля водки в малой таре - бутылочках емкостью 0,1 л или 0,25 л

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В России потребители водки все чаще стали покупать ее в малой таре - бутылочках емкостью 0,1 л или 0,25 л, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные производителей и экспертов.

Емкости менее полулитра остаются единственным растущим сегментом в категории водки, рассказала изданию Ольга Дашкевич из "Nielsen Россия". На них приходится 23% всех продаж водки. По данным компании, за год, завершившийся в марте 2019 г., продажи в такой таре выросли на 5% в натуральном и 4% – денежном выражении, а их доля в общих продажах выросла на 2 процентных пункта. Продажи водки в мелкой таре растут два года подряд, добавила Дашкевич. Она отметила, что водка в такой упаковке доступней покупателям по цене.

Представитель "Татспиртпрома" назвал самой популярной тарой для водки компании - 250 мл, на нее приходится около 18% продаж. Он добавил, что популярность мелкой тары растет и для коньяка, на емкости менее 0,5 литра приходится 25% продаж. Перемены он связал со снижением покупательной способности граждан, которые вынуждены переходить либо на более дешевый алкоголь, либо на меньший объем.

По данным Beluga Group, небольшие емкости пользуются спросом в сегментах минимальной розничной цены (215–229 рублей за 0,5 литра) и эконом (230–269 рублей за 0,5 литра). Такую тару выбирают те, кто пьет часто: дешево, частота употребления прежняя, количество – меньше, - объяснил представитель компании.

"Ведомости" отмечают, что водка "Талка" сейчас является самым быстрорастущим водочным брендом в мире. По данным журнала Drinks International, ее продажи продажи в 2018 году выросли на 28% до 2,3 млн 9-литровых коробов. Представитель "Руста" одной из причин роста продаж назвал запуск 100-миллилитровых упаковок для этого бренда. Увеличение доли малой тары он считает одним из факторов роста всего водочного сегмента.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2018 году розничные продажи водки выросли на 7,1% и достигли 71,4 млн дал.

Культура потребления водки меняется, говорит президент Союза производителей алкогольной продукции, вице-президент "Руста" Игорь Косарев заявил изданию, что меняется культура потребления водки. По его словам, люди больше заняты, у них нет времени распивать пол-литра на троих, поэтому им больше подходит тара в 0,1 литра или 0,25 литра, чтобы забежать в магазин после работы, быстро снять стресс и идти домой.

В кризис люди чаще выпивают в одиночестве, потому и берут емкость поменьше, считает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Он призвал не связывать эту тенденцию только с экономией: бутылка 0,5 литра обойдется дешевле, чем две по 0,25 литра.