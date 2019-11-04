Дайверы спасли 900 бутылок коньяка и ликера с судна, утонувшего на пути в Россию век назад

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Шведские дайверы подняли со дна Балтийского моря более 900 бутылок редкого французского коньяка и ликера, они пролежали под водой более ста лет, сообщает The Local.

19 мая 1917 года, во время Первой мировой войны, шведский пароход S/S Kyros отправился в Петроград (ныне Санкт-Петербург). Он должен был доставить 50 коробок коньяка и 15 коробок ликера из Франции в Россию через нейтральную шведскую территорию, однако в районе Аландских островов его остановила немецкая подводная лодка UC-58.

Издание поясняет, что в то время алкоголь являлся контрабандным товаром. В итоге пароход с 900 бутылками было решено затопить, но экипаж смог благополучно вернуться в Швецию.

Обломки судна были обнаружены в 1999 году, однако пароход был сильно поврежден, и погружаться там было небезопасно. Несколько лет назад несколько дайверских организаций из Швеции объединили усилия для того, чтобы все-таки поднять со дна коньяк и ликер. В этом им помогли подводные роботы, которые подняли на поверхность 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine. Несколько бутылок будет доставлено в Россию и Швецию для анализа.

"Важность этого события нельзя переоценить - это не только находка редкого коньяка и ликера, но и часть истории бывшей имперской России", - говорится в заявлении дайверской команды Ocean X.

The Local также указывает на историческую ценность находки: коньяк De Haartman больше не выпускают, а производство ликера Benedictine, которым раньше занимались французские монахи, сейчас принадлежит Bacardi.