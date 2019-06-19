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Совбез РФ сообщил об изготовлении террористами оружия на 3D-принтерах

Совбез РФ сообщил об изготовлении террористами оружия на 3D-принтерах
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Террористы при помощи 3D-принтеров создают оружие, которое не видят металлодетекторы, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Коков.

"Выявлены случаи использования террористами 3D-принтеров, позволяющих в домашних условиях изготавливать из полимерных материалов не только холодное, но и огнестрельное оружие, которое, как известно, невозможно обнаружить металлодетектором", - сказал Коков на международной конференции в Уфе в среду.

Он сообщил, что одной из новых форм террористической деятельности стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, прошедших подготовку в соответствующих центрах и обладающих навыками минирования акваторий морских портов и захвата гражданских судов, прежде всего танкеров и газовозов.

"С каждым годом все большую актуальность приобретает проблема несанкционированного вмешательства террористов в работу автоматизированных систем управления потенциально опасных и критически важных объектов", - заявил Коков

Совбез РФ

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