Россия представит напечатанный на 3D-принтере танк

На танк можно будет посмотреть в парке "Патриот"

Танк Т-90МС, сделанный традиционным способом (архив) Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Новейший российский танк Т-90МС, произведенный методом 3D печати, представят на V Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уралвагонзавода" (УВЗ).

Помимо танка, посетители смогут увидеть на открытой выставочной площадке модернизированный танк Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ машиностроительной компании "Витязь".

Всего УВЗ представит на "Армии" около 20 образцов военной техники. Танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ и другая техника будет доступна для зрителей в открытом динамическом показе.

Т-90МС - экспортная версия нового российского танка Т-90М. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") организовал презентацию этого танка, в частности, на февральской оборонной выставке IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Этот танк способен эффективно вести боевые действия как в классических боевых операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в условиях локальных конфликтов, в которых нет четко выраженной линии соприкосновения противоборствующих сторон и в условиях массового применения различных противотанковых средств", - заявил в феврале генеральный директор ОАО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УВЗ) главный конструктор Андрей Терликов.

Т-90МС оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, которая обеспечивает высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств. "Танк оснащен мощным турбодизелем, обеспечивающим отличные скоростные характеристики и маневренность. Параметры работы двигателя и трансмиссии контролирует компьютеризированный комплекс водителя", - сказал Терликов.

Форум "Армия" пройдет с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". На нем ожидаются свыше 100 делегаций из зарубежных стран и приезд официальных лиц более 130 оборонных ведомств. По предварительным оценкам, свою продукцию представят почти три тысячи компаний.