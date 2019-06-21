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Россия представит напечатанный на 3D-принтере танк

На танк можно будет посмотреть в парке "Патриот"

Россия представит напечатанный на 3D-принтере танк
Танк Т-90МС, сделанный традиционным способом (архив)
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Новейший российский танк Т-90МС, произведенный методом 3D печати, представят на V Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уралвагонзавода" (УВЗ).

Помимо танка, посетители смогут увидеть на открытой выставочной площадке модернизированный танк Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ машиностроительной компании "Витязь".

Всего УВЗ представит на "Армии" около 20 образцов военной техники. Танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ и другая техника будет доступна для зрителей в открытом динамическом показе.

Т-90МС - экспортная версия нового российского танка Т-90М. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") организовал презентацию этого танка, в частности, на февральской оборонной выставке IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Этот танк способен эффективно вести боевые действия как в классических боевых операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в условиях локальных конфликтов, в которых нет четко выраженной линии соприкосновения противоборствующих сторон и в условиях массового применения различных противотанковых средств", - заявил в феврале генеральный директор ОАО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УВЗ) главный конструктор Андрей Терликов.

Т-90МС оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, которая обеспечивает высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств. "Танк оснащен мощным турбодизелем, обеспечивающим отличные скоростные характеристики и маневренность. Параметры работы двигателя и трансмиссии контролирует компьютеризированный комплекс водителя", - сказал Терликов.

Форум "Армия" пройдет с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". На нем ожидаются свыше 100 делегаций из зарубежных стран и приезд официальных лиц более 130 оборонных ведомств. По предварительным оценкам, свою продукцию представят почти три тысячи компаний.

Учения "Восток-2018"

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Маневры пройдут с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока РоссииВсего к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Подобных масштабных маневров армия не проводила с 1981 года.К учениям привлечены органы военного управления и войска двух военных округов - Восточного и Центрального, а также силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических силОсновные действия войск пройдут на общевойсковых полигонах Восточного военного округа - "Цугол", "Бамбурово", "Радыгино", "Успеновский", "Бикинский", а также на полигонах ВВС и ПВО "Литовко", "Новосельское", "Телемба" и "Бухта Анна", в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливовПрезидент Владимир Путин в четверг посетил основной этап военных маневров "Восток-2018" на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае. Президент отметил, что маневры были проведены на высоком уровне, все поставленные задачи были выполнены. Путин поблагодарил военнослужащих Монголии и Китая, которые приняли участие в учениях, а также около 90 наблюдателей, прибывших в Забайкалье из 57 стран со всего мира.Во время учений будут отрабатываться навыки десантирования, борьбы с ракетами противника и управление разведывательными дронами и боевыми роботамиОсновная фаза маневров "Востока-2018" завершилась парадом. В нем приняли участие войска Восточного и Центрального военных округов ВС России, а также подразделения от Народно-Освободительной армии Китая и ВС Монголии.В НАТО назвали российские учения "Восток-2018" демонстрацией подготовки к масштабному конфликту. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия - миролюбивое государство, у которого нет и не может быть агрессивных планов.Военнослужащий с оружием защиты от дронов REX 1 во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018" на полигоне ЦуголВертолеты Ми-8АМТШ во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил
Маневры пройдут с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России
УВЗ Т-90 3D-печать

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