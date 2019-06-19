Большинство пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани получили легкие ранения

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Три человека госпитализированы в среду утром после столкновения автобуса, грузовика и легкового автомобиля в Северском районе Краснодарского края, сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве здравоохранения региона.

"По уточненным данным, столкновение произошло в 7:43 по московскому времени в Северском районе. В больницу для осмотра были доставлены 17 человек, из них 16 были в автобусе в момент аварии, а еще один человек - в легковом автомобиле. Среди пострадавших четверо подростков (15-17 лет) и одна беременная женщина, сказал собеседник агентства.

В дальнейшем, добавил он, у двух человек были диагностированы травмы средней степени тяжести. Остальные 15 человек получили легкие травмы, в том числе четверо несовершеннолетних и беременная.

По состоянию на 10:00 по московскому времени, три человека остаются в Северской центральной районной больнице, в том числе ребенок 15 лет. На случай необходимости подготовлен вертолет для транспортировки пострадавших в Краснодар, отметили в Минздраве края.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на 43-м километре трассы А-146 Краснодар-Верхнебаканский в районе населенного пункта Афипский Северского района.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автобуса, который превысил скорость и врезался в грузовик, ехавший в попутном направлении.

По предварительным данным, все участники аварии находились в трезвом состоянии.