Поиск

Большинство пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани получили легкие ранения

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Три человека госпитализированы в среду утром после столкновения автобуса, грузовика и легкового автомобиля в Северском районе Краснодарского края, сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве здравоохранения региона.

"По уточненным данным, столкновение произошло в 7:43 по московскому времени в Северском районе. В больницу для осмотра были доставлены 17 человек, из них 16 были в автобусе в момент аварии, а еще один человек - в легковом автомобиле. Среди пострадавших четверо подростков (15-17 лет) и одна беременная женщина, сказал собеседник агентства.

В дальнейшем, добавил он, у двух человек были диагностированы травмы средней степени тяжести. Остальные 15 человек получили легкие травмы, в том числе четверо несовершеннолетних и беременная.

По состоянию на 10:00 по московскому времени, три человека остаются в Северской центральной районной больнице, в том числе ребенок 15 лет. На случай необходимости подготовлен вертолет для транспортировки пострадавших в Краснодар, отметили в Минздраве края.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на 43-м километре трассы А-146 Краснодар-Верхнебаканский в районе населенного пункта Афипский Северского района.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автобуса, который превысил скорость и врезался в грузовик, ехавший в попутном направлении.

По предварительным данным, все участники аварии находились в трезвом состоянии.

Краснодарский край

Новости
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в "Шереметьево"

Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в "Шереметьево"

Совбез РФ сообщил об изготовлении террористами оружия на 3D-принтерах

Совбез РФ сообщил об изготовлении террористами оружия на 3D-принтерах

Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море

Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море

В правительстве решили собирать данные о загранпаспортах родителей школьников

Власти Кизляра отвергли обвинения в захвате чеченского участка земли

Производители констатировали изменение культуры потребления водки в России

Производители констатировали изменение культуры потребления водки в России

Выпускники вузов будут быстрее получать очередное воинское звание

Что случилось этой ночью: среда, 19 июня

МГУ поднялся в новом рейтинге вузов QS

МГУ поднялся в новом рейтинге вузов QS
Дело Baring Vostok

Baring Vostok передал 10% "Восточного" компании Аветисяна и утратил контроль над банком

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');