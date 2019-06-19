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В столкновении грузовика с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае утром в среду рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 17 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

ДТП произошло на 40-м километре трассы А-146 в Северском районе. В автобусе было 30 человек. Никто не погиб, сказал представитель ведомства.

Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу Ильинского, рассказал агентству источник в службе скорой помощи.

В пресс-службе краевого управления МВД подтвердили госпитализацию десяти пострадавших.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 7:45 по московскому времени на 43-м километре трассы А-146 Краснодар-Верхнебаканский в районе населенного пункта Афипский Северского района. Это было попутное столкновение. Попавший в ДТП автобус ехал из Актырского в Краснодар.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автобуса, превысивший скорость и спровоцировавший столкновение с грузовиком, ехавшим в попутном направлении.

По предварительным данным, все участники аварии были трезвы.

Краснодарский край МЧС

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