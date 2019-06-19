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Перед "Прямой линией" с Путиным обнаружилась неосведомленность россиян о нацпроектах

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суть многих обращений граждан в преддверии прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным показывают, что они недостаточно информированы о нацпроектах.

"Что касается вопроса о том, что есть недостаточная информированность населения относительно нацпроектов - это полностью соответствует той картине, которую мы видим в обращениях граждан в процессе подготовки к прямой линии", - сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что люди в своих обращениях спрашивают об этом. "Много вопросов, которые свидетельствуют о том, что пока уровень понимания оставляет желать лучшего. Это действительно так", - пояснил Песков.

Он призвал журналистов больше об этом "писать, говорить, объяснять, анализировать".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что согласно исследованию "Национальные проекты. Информированность и ожидания россиян", всего 44% граждан слышали о национальных проектах. "При этом только 7% понимают, что они из себя представляют", - сказала Матвиенко.

Дмитрий Песков

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