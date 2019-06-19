Госдума приняла закон о компенсациях многодетным семьям ипотечных кредитов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем чтении закон о праве правительства компенсировать ипотечный кредит семьям, у которых родились трое и более детей, на сумму 450 тысяч рублей.

Согласно документу, право на компенсацию имеют мать или отец, которые являются заемщиками по ипотечному кредиту и у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети. Средства будут выделены на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки, а оставшиеся - на погашение процентов. Компенсацию будут выделять однократно и только на один ипотечный кредит.

Получить компенсацию не получится, если дети не являются гражданами РФ, если родители лишены родительских прав или если усыновление детей было отменено.

При этом кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года. Предметом ипотеки может быть жилое помещение, частный дом, земельный участок для частного дома или жилое помещение по долевому строительству.

В законе указывается, что АО "ДОМ.РФ" может стать агентом правительства по вопросам государственной поддержки и улучшения жилищных условий семьям с детьми. Поправки в бюджет на 2019 год предполагают выделение "ДОМ.РФ" 5 млрд рублей на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией этой госпрограммы.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предлагал с 1 января этого года выделять семьям с тремя и более детьми из бюджета 450 тысяч рублей на погашение кредита по ипотеке. При этом он предлагал распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы.