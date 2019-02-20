Президент РФ предложил продлить льготу для семей с детьми на весь срок ипотечного кредита

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы.

"Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. Конечно, это потребует дополнительных денег и немаленьких: в 2019 году - 7,6 млрд рублей, в 2020 году - 21,7 млрд рублей, в 2021 году - 30,6 млрд рублей", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному Собранию в среду.

"По оценкам, программа может охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, они у нас есть", - отметил он.

Президент РФ предложил с 1 января 2019 года в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.

"Еще одно решение прямого действия: с учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно: напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита", - сказал Путин.

Он отметил, что предлагает это сделать задним числом - с 1 января 2019 г.

"Пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Посмотрите, что у нас получится: если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры", - сказал президент.

20 февраля Путин выступает с 15-м обращением к Федеральному собранию.