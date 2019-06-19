Второй фигурант дела о взятках в академии Генштаба оштрафован на 2,7 млн рублей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил бывшего замначальника Военной академии Генштаба Вооруженных Сил РФ полковника Андрея Митюшкина к крупному штрафу за многочисленные взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

"Приговором Московского гарнизонного военного суда Митюшкину назначено наказание в виде лишения права заниматься определенными видами деятельности сроком на 4 года, а также штрафа в размере 2,7 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

Там отмечается, что суд также назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, "но в связи с наличием у осужденного тяжелого заболевания освободил от его отбывания".

В ГВСУ напомнили, что ранее этот же суд признал замначальника кафедры материально-технического обеспечения академии полковника Сергея Тарасова виновным во взяточничестве (часть 5 статьи 290 УК РФ) и превышении полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"Следствием установлено, что с апреля 2015 года по июль 2016 года Митюшкин совместно с Тарасовым, превышая предоставленные им полномочия, вносили в проекты приказов повышенные размеры разовых ежемесячных премий лицам из числа гражданского персонала академии", - говорится в пресс-релизе.

За это, по данным ГВСУ, Митюшкин в "знак благодарности" получил от них в общей сложности 50 тыс. рублей.

"За невмешательство в деятельность столовой, расположенной на территории академии, Митюшкин с марта 2015 года по ноябрь 2016 года получил от заведующей этим заведением 600 тыс. рублей. За возможность беспрепятственно оказывать услуги по комплексному техническому и санитарному обслуживанию академии с мая 2015 года по октябрь 2016 года он получил от представителя коммерческой организации свыше 5,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что за своевременную приемку мебели и проведение окончательных расчетов по госконтракту "Митюшкин вместе с Тарасовым с августа по сентябрь 2016 года получили от представителя другой коммерческой структуры 1 млн рублей".

В пресс-службе уточнили, что суд признал виновным Митюшкина по трем статьям УК РФ: статья 159 (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), статья 286 (превышение должностных полномочий) и часть 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).