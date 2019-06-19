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Два человека погибли при столкновении автобуса и грузовика в Челябинской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус и грузовик столкнулись возле Златоуста Челябинской области, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель автобуса, выезжая из Златоуста по второстепенной дороге, не уступил проезд грузовому автомобилю с прицепом. На месте происшествия погибли пассажиры автобуса - мужчина и женщина", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба регионального минздрава уточнила, что чемь человек госпитализированы, три из них в реанимации. Одного из пострадавших (подростка) сегодня доставят в Челябинск на реанимобиле. Состояние всех пациентов легкой и средней тяжести, говорится в сообщении.

Всего в автобусе находились 11 пассажиров.

Врио главы региона Алексей Текслер поручил областному Минздраву организовать всю необходимую помощь, в случае необходимости подключить санитарную авиацию.

Златоуст  Челябинская область

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