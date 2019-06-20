Дело возбуждено после гибели в ДТП пассажиров автобуса под Златоустом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Полиция Златоуста возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автобуса, бензовоза и асфальтоукладчика, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Дело было возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц, - ИФ). "Его расследование поставлено на контроль в прокуратуре города", - добавили в ведомстве.

По данным следствия, рейсовый автобус "Златоуст-Челябинск", выезжая на трассу М-5 со второстепенной дороги, столкнулся с бензовозом. Автобус отбросило на обочину, где он столкнулся с асфальтоукладчиком.

При этом автоинспекторы установили, что водитель автобуса не имел путевого листа и не проходил перед рейсом медосмотр и техосмотр автобуса. По всем этим нарушениям составлены административные протоколы.

Также ведомство сообщило о нарушениях со стороны ООО "Строй континент", которому принадлежал каток. "В частности, не была согласована схема ремонтных работ на дороге. Составлен административный протокол", - отметили в пресс-службе.

19 июня пассажирский автобус и грузовик столкнулись возле Златоуста. В результате аварии погибли два человека и семеро пострадали. Пятеро пострадавших до сих пор остаются в больницах. По данным прокуратуры, в числе пострадавших - восьмилетний мальчик. Всего в автобусе было 11 человек, включая водителя.