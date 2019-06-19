Бизнесмена Бойко-Великого начали допрашивать по делу о растрате

Бизнесмен Василий Бойко-Великий Фото: Интерпресс/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Адвокат Алексей Аверьянов опроверг информацию СМИ о задержании бизнесмена, основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, в настоящий момент бизнесмен находится на допросе.

"Задержания не подтверждаю. В настоящий момент идут следственные действия, идет допрос",- сказал Аверьянов "Интерфаксу" в среду вечером, уточнив, что речь идет об уголовном деле, возбужденном по статье о присвоении или растрате.

Ранее СМИ сообщили о задержании бизнесмена по делу о хищении средств из банка "Кредит-экспресс".

"Формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но он (Бойко-Великий) никаких решений не принимал", - подчеркнул защитник.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время Бойко-Великий - руководитель и основной владелец ОАО "Вашъ финансовый попечитель" (принадлежит 46,47% доли в уставном капитале компании). Он также входит в совет директоров АО "Русское молоко" (на 33,34% принадлежит ОАО "Вашъ финансовый попечитель") и является совладельцем ООО "Стройинвест-3".

В свою очередь "Вашъ финансовый попечитель" имеет 10% доли в уставном капитале банка, о котором, предположительно, идет речь в указанном уголовном деле - ООО КБ "Кредит-экспресс", следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Ранее Бойко-Великий был фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении сельхозугодий для "Русского молока". Впоследствии сообщалось, что его уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления.