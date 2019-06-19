Поиск

Бизнесмена Бойко-Великого задержали после допроса

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по делу о растрате, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Аверьянов.

"Не отрицаю, он задержан в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата)", - сказал Аверьянов.

Ранее СМИ сообщали о задержании бизнесмена по делу о хищении средств из банка "Кредит-экспресс".

"Формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но он (Бойко-Великий) никаких решений не принимал", - сказал тогда защитник "Интерфаксу".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время Бойко-Великий - руководитель и основной владелец ОАО "Вашъ финансовый попечитель" (принадлежит 46,47% доли в уставном капитале компании). Он также входит в совет директоров АО "Русское молоко" (на 33,34% принадлежит ОАО "Вашъ финансовый попечитель") и является совладельцем ООО "Стройинвест-3".

В свою очередь "Вашъ финансовый попечитель" имеет 10% доли в уставном капитале банка, о котором, предположительно, идет речь в указанном уголовном деле - ООО КБ "Кредит-экспресс", следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Ранее Бойко-Великий был фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении сельхозугодий для "Русского молока". Впоследствии сообщалось, что его уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Русское молоко Василий Бойко-Великий

Новости по теме

Новости

Бизнесмену Бойко-Великому предъявили обвинение в хищении $500 тыс.

Против чиновников Балашихи возбудили дело о халатности

Бизнесмена Бойко-Великого начали допрашивать по делу о растрате

Бизнесмена Бойко-Великого начали допрашивать по делу о растрате

Политолог Валерий Соловей ушел из МГИМО "по политическим причинам"

Политолог Валерий Соловей ушел из МГИМО "по политическим причинам"

Что произошло за день: среда, 19 июня

В Минкультуры решили не вмешиваться в ситуацию с пропажей картин из музея Ананьева

В Минкультуры решили не вмешиваться в ситуацию с пропажей картин из музея Ананьева

В музее Ананьева заявили, что бизнесмен больше не владеет его коллекцией

Сбербанк начал доставлять посылки

Сбербанк начал доставлять посылки
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В связи с "делом Голунова" назначен врио начальника УВД ЗАО Москвы

Госдума сформировала свою часть делегации РФ в ПАСЕ

Госдума сформировала свою часть делегации РФ в ПАСЕ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');