Бизнесмена Бойко-Великого задержали после допроса

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по делу о растрате, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Аверьянов.

"Не отрицаю, он задержан в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата)", - сказал Аверьянов.

Ранее СМИ сообщали о задержании бизнесмена по делу о хищении средств из банка "Кредит-экспресс".

"Формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но он (Бойко-Великий) никаких решений не принимал", - сказал тогда защитник "Интерфаксу".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время Бойко-Великий - руководитель и основной владелец ОАО "Вашъ финансовый попечитель" (принадлежит 46,47% доли в уставном капитале компании). Он также входит в совет директоров АО "Русское молоко" (на 33,34% принадлежит ОАО "Вашъ финансовый попечитель") и является совладельцем ООО "Стройинвест-3".

В свою очередь "Вашъ финансовый попечитель" имеет 10% доли в уставном капитале банка, о котором, предположительно, идет речь в указанном уголовном деле - ООО КБ "Кредит-экспресс", следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Ранее Бойко-Великий был фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении сельхозугодий для "Русского молока". Впоследствии сообщалось, что его уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления.