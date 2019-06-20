В МИД РФ заявили, что США должны возложить ответственность за "Минск-2" на Киев

Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон должен признать, что решение украинского вопроса напрямую зависит от выполнения Киевом Минских соглашений, только так США способны помочь в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Тема Украины звучала в ходе всех контактов высокого политического уровня в последние недели и месяцы. Другое дело, что позиции Москвы и Вашингтона по этому сюжету содержат целый ряд существенных расхождений. И сближение если и возможно, то только на путях признания Вашингтоном очевидной вещи, что власть в Киеве должна в полном объеме выполнять Минские соглашения", - заявил в беседе с изданием замглавы МИД РФ.

"Попытки перекладывать в силу тех или иных предпочтений на нас ответственность за Минские соглашения - недобросовестны. И они не свидетельствуют о реальном желании США помогать решению проблемы", - добавил Рябков.

По его мнению, в целом переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на саммите G20 были бы весьма полезны, учитывая накопившиеся проблемы в двусторонних и международных отношениях, отмечается в статье.

"Вопросов и двустороннего характера, и международного настолько много, что контакт на высшем уровне, конечно, весьма востребован", - сообщил замглавы МИД РФ, уточнив, что все заявления, ранее сделанные российской стороной по данному вопросу, остаются в силе.