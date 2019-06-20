Что случилось этой ночью: четверг, 20 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США. По их словам, разведывательный самолет Global Hawk был сбит из-за нарушения воздушного пространства страны. В американском Центральном командовании заявили, что на территории Ирана не было беспилотника.

- В госдепе призвали Россию "прекратить ложь вокруг сбитого боинга". Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что РФ должна прекратить "кампанию по дезинформации", сотрудничать со следствием и наказать виновных.

- В МИД РФ заявили, что США должны возложить ответственность за "Минск-2" на Киев. Замминистра Сергей Рябков считает, что попытки переложить ее на РФ "не свидетельствуют о реальном желании США помогать решению проблемы".

- Бизнесмену Бойко-Великому предъявили обвинение в хищении 500 тысяч долларов из банка "Кредит-экспресс". Предпринимателя задержали сразу после допроса. Бизнесмен не признает вину, так как это был займ, на данный момент погашенный, о чем свидетельствуют расписки.

- Россияне установили рекорд по потреблению мобильного трафика. За первый квартал 2019 года российские пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем за аналогичный период прошлого года. По данным "Известий", объем данных составил 3,3 млрд гигабайт.

- Политолог Валерий Соловей ушел из МГИМО "по политическим причинам". По словам ученого, в институте его попросили покинуть вуз, так как его дальнейшее пребывание нежелательно. Политолог уверен, что решение о его уходе из МГИМО принималось не в институте. В пресс-службе университета отвергли заявление Соловьева.