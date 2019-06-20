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Россияне установили рекорд по потреблению мобильного трафика

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В России в первом квартале 2019 года установлен рекорд по потреблению трафика через мобильный интернет, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Минкомсвязи.

По данным газеты, объем потребленного трафика превысил аналогичный показатель прошлого года в 1,5 раза - 3,3 млрд гигабайт. В то же время в использовании голосовой связи наблюдается 3-процентный спад - 108,5 млрд минут.

Рост потребления трафика связывают с увеличением количества смартфонов - их проникновение составляет 60%.

Минкомсвязь

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