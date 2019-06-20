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В Симферополь вернулся пассажирский "Боинг" из-за проблем с закрылками

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Лайнер, который экстренно вернулся в аэропорт Симферополя из-за проблем с закрылками, благополучно приземлился, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе крымского авиаузла.

"Самолет благополучно сел. Пассажиры будут доставлены другим рейсом. Проблему выясняем", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в службах управления воздушным движением сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер, который вылетел в Санкт-Петербург, экстренно возвращается в Симферополь из-за проблем с закрылками. Проблемы возникли у Boeing-747. На борту - порядка 500 человек.

Симферополь

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