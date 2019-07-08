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Во "Внуково" успешно сел Boeing с отказавшей системой кондиционирования

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Boeing авиакомпании "Ютэйр" сел во "Внуково" после того, как ему пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за отказа бортовых систем, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Самолет вылетел в Берлин, а неполадки возникли в воздушном пространстве Литвы. По сведениям источника, сбой произошел в системе кондиционирования. Позже это подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ютэйр

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