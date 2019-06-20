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Минстрой опроверг смену тарифов на отопление в зависимости от этажности

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы на отопление в одном доме, не существует, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

"Минстрой России категорически опровергает информацию распространённую "Парламентской газетой" со ссылкой на депутата Б.М. Гладких как не соответствующую действительности. Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в целях выравнивания условий предоставления ЖКУ потребителям регионы до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений.

"Действительно, предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов. Но принятие таких решений - по установлению нормативов проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учётом установленных ограничений индексов изменения платы). На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее "Парламентская газета" со ссылкой на депутата Бориса Гладких сообщила, что со следующего года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности. Нововведения приведут к тому, что у собственников квартир с первого по четвертый этаж могут значительно увеличиться платежи, отмечалось в материале.

Минстрой РФ

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