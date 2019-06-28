Минстрой допустил возможность пересмотра нормативов отопления в РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министерство строительства и ЖКХ РФ может принять решение о дальнейшем пересмотре нормативов отопления в зависимости от ситуации с тарифами в регионах. Об этом сообщила в пятницу директор департамента развития ЖКХ Минстроя Светлана Никонова.

"На сегодняшний день мы запросили субъекты и запустили мониторинг текущей ситуации для того, чтобы посмотреть, какие стоимостные последствия будут для потребителей в конкретных регионах и принять дальнейшее решение по поводу переходов установления нормативов (отопления - ИФ) и карт принятия таких решений", - сказала Никонова на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Она отметила, что проблематика регулирования нормативов отопления может быть решена с помощью установки в домах счётчиков тепла.

"Ресурс должен быть посчитан и это потребление должно быть учтено общедомовым прибором учёта. Дальше отпадут все вопросы по нормативам, по их распределению, этажности. Не будет этих дискуссий", - добавила Никонова.

Ранее "Парламентская газета" со ссылкой на депутата Бориса Гладких сообщила, что со следующего года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности. Нововведения приведут к тому, что у собственников квартир с первого по четвертый этаж могут значительно увеличиться платежи, отмечалось в материале.

Позже Минстрой опроверг информацию о смене тарифов на отопление, отметив, что положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы на отопление в одном доме, не существует.

Постановление правительства, в рамках которого регионы до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений, предлагает методику, по которой можно рассчитать этот норматив.

Глава департамента Минстроя также сообщила, что ведомство выступает за оснащение строящегося многоквартирного жилья общедомовыми приборами учёта вместо поквартирных.

Ранее "Российская газета" сообщила, что Минстрой предлагает отказаться от обязательной установки в новостройках поквартирных счетчиков тепла. Издание отмечало, что поводом для предложения послужили злоупотребления граждан, которые полностью перекрывают вентили в квартирах, тем самым перекладывая платежи за тепло на плечи соседей.

"По нашей позиции на сегодняшнем этапе, учитывая, что общий ресурс ограничен, в приоритете должно быть оснащение общедомовыми приборами учёта", - сказала Никонова. При этом она подчеркнула, что решение об установке индивидуальных счетчиков тепла в квартирах должно быть добровольным.

"Позиция министерства определена: мы выступаем за перевод этого обязательства в право собственника с принятием решения общими собраниями", - отметила Никонова.