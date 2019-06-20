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Суд вернул полиции протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы вернул в полицию административный протокол в отношении оппозиционера Алексея Навального, которому вменили организацию несанкционированной акции 12 июня в центре Москвы.

"Определением суда материалы по административному протоколу в отношении Навального возвращены в ОМВД по району Строгино города Москвы для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Навальный был задержан на марше в поддержку журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвинявшегося в покушении на сбыт наркотиков, в центре Москвы днем 12 июня.

В полиции в отношении оппозиционера был составлен административный протокол о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Сам Навальный сообщил, что ему вменили "организацию незаконного шествия по бульварам".

Акция в виде шествия в знак поддержки журналиста Голунова, с которого накануне акции было снято обвинение, прошла в центре Москвы 12 июня. По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 1,2 тыс. человек, были задержаны более 200 человек.

Алексей Навальный Иван Голунов

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