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Замминистра обороны назвал игру Metal Gear проектом американских спецслужб

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американские спецслужбы манипулируют общественным сознанием с помощью проектов Metal Gear и "Эхо Рунета", заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.

"В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и прежде всего молодежи", - сказал Картаполов, выступая на круглом столе в Госдуме.

"Осуществляется ряд программ, направленный на формирование у молодежи активной протестной активности и недовольства властями страны", - заявил он.

Metal Gear – популярная серия компьютерных игр, разработанных и изданных компанией Konami под руководством геймдизайнера Хидэо Кодзимы. Всего за 21 год вышло 18 игр - для персонального компьютера, игровых консолей и смартфонов. "Эхо Рунета" - один из проектов Global Voices Online, который декларирует своей целью стать ведущим источником объективной, полной и ценной информации о российском интернете. Что имел ввиду Картаполов под названием "Графика" - выяснить не удалось.

Как сообщалось ранее, также в ходе круглого стола замминистра обороны заявил, что США с помощью российских деятелей искусства, политиков и медийных личностей стремятся разрушить цивилизационную идентичность россиян, а РФ окружена сетью центров на территории стран НАТО, цель которых - "прямая дискредитация России, позиционирование ее как авторитарной страны с диким невежественным населением и властью, которая не считается с нормами международного права".

Metal Gear

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