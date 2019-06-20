Замглавы Минобороны РФ обвинил США в разрушении идентичности россиян

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - США с помощью российских деятелей искусства, политиков и медийных личностей стремятся разрушить цивилизационную идентичность россиян, заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

"Нашими партнерами во главе с США организуется поддержка нетрадиционных религиозных структур, "независимых" изданий и медиаресурсов, а также недальновидных или откровенно враждебно настроенных политических деятелей, популярных медийных личностей и представителей культуры и искусства. При этом основные усилия направляются на разрушение цивилизационной государственной, идеологической культурной, религиозной и тому подобной идентичности", - сказал Картаполов в четверг на заседании "круглого стола" в Госдуме.

Он также выступил с утверждением о том, что РФ окружена сетью центров на территории стран НАТО, цель которых - "прямая дискредитация России, позиционирование ее как авторитарной страны с диким невежественным населением и властью, которая не считается с нормами международного права".