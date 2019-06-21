Глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев освободился из колонии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, приговоренный к четырем годам колонии по делу о наркотиках, вышел из колонии-поселения в Аргуне. Об этом "Интерфаксу" заявили в "Мемориале".

Он вышел на свободу условно-досрочно. 10 июня такое решение принял Шалинский городской суд по ходатайству защиты Титиева, оно вступило в силу 21 июня.

Как рассказал в фейсбуке руководитель северо-кавказского отделения "Комитет против пыток" Дмитрий Пискунов, на вопрос встречающих, собирается ли Титиев вернуться к правозащитной деятельности, тот ответил, что из нее и не уходил.

Шалинский суд 18 марта 2019 года приговорил правозащитника к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере. Суд и следствие установили, что он хранил не менее 207,84 грамма марихуаны без цели сбыта. Наркотики нашли у него в машине 9 января 2018 года, в тот же день его задержали.

Титиев вину не признал. Он утверждал, что наркотики ему подбросили. В "Мемориале" уголовное преследование Титиева связали с попытками заставить организацию прекратить работу в Чечне.

Глава республики Рамзан Кадыров после задержания правозащитника отмечал, что не может вмешиваться в дело человека, у которого изъяли наркотики и у которого сын наркоман. Он отмечал, что проблемы Титиева не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности.

Титиев решил не оспаривать приговор Шалинского суда, чтобы попросить об условно-досрочном освобождении. Суд его ходатайство удовлетворил, и Кадыров заявил, что приветствует это решение.