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Экс-глава грозненского "Мемориала" Титиев перешёл на работу в московское отделение

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бывший руководитель грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев сообщил, что начал работу в московском отделении.

"Буду работать в Москве, договор уже заключили", - сказал Титиев "Интерфаксу" в понедельник.

Как рассказали "Интерфаксу" в "Мемориале", Титиева оформили на должность аналитика.

Титиев отметил, что "правозащитная работа в Чечне продолжается, по-прежнему привлекаем адвокатов для защиты потерпевших в судах, но продолжения работы отделения, как это было раньше, пока не будет". По его словам, это станет возможно, "если там не будут преследовать правозащитников, но сейчас такого нет".

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Согласно приговору, Титиев без цели сбыта хранил каннабис (марихуану) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине 9 января 2018 года. Правозащитник настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы помешать работе "Мемориала" в регионе.

В мае адвокат Титиева подал в Шалинский суд ходатайство об его условно-досрочном освобождении (УДО), которое было удовлетворено 10 июня.

В то же время глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что "в Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием", однако проблемы Титиева "не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности, если даже он состоит во всех подобного рода организациях мира", поскольку "привлекается к ответственности по подозрению в хранении наркотических веществ".

Мемориал Оюб Титиев

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