Число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в девять раз
Чаще всего россиян усыновляют итальянцы
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Число случаев, когда иностранцы усыновляют российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжает стремительно сокращаться по данным с 2012 года по 2018.
Как следует из статистики министерства просвещения России, имеющейся в распоряжении "Интерфакса", если в 2012 году иностранцами было усыновлено 2 604 российских ребенка, то в 2018 году этот показатель составил лишь 289 детей (причем 67% всех усыновлений - 196 - приходятся на Италию). Таким образом, иностранное усыновление в России сократилось в девять раз.
В 2012 году лидерами по числу усыновлений российских детей были США (646 детей), Италия (762), Испания (502) и Франция (245), но к 2018 список стран-лидеров по этому показателю изменился. На первом месте в 2018 году находится Италия (196), на втором месте с большим отрывом – Испания (35), на третьем – Франция (22).
В 14 раз за шесть лет сократилось усыновление россиян гражданами Испании (с 502 до 35), в 11 раз – гражданами Франции (с 245 до 22), в 18 раз – Германии (с 129 до 7), более чем в пять раз – Израиля (с 86 до 15).
Перестали усыновлять российских детей граждане и подданные Великобритании, Канады, Ирландии, Финляндии, Швеции, Мальты и Словении. Между тем, в 2012 году подданные Великобритании усыновили 33 ребенка, граждане Канады – 41, Ирландии – 30, Финляндии – 18, Швеции – 39, Мальты – 12, Словении – 21.
Граждане США не могут выступать усыновителями по резонансному "закону Димы Яковлева", принятому в 2012 году в ответ на принятый в США "акт Магнитского". Законом, в частности, запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года. "Закон Димы Яковлева" назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.
Сведения о российских детях, усыновленных иностранными гражданами в период 2012-2018 гг.
|Наименование государства
|2012 г.
|2013 г.
|2014 г.
|2015 г.
|2016 г.
|2017 г.
|2018 г.
|всего
|2 604
|1 488
|1052
|746
|487
|380
|289
|США
|646
|25
|14*
|-
|-
|-
|-
|Испания
|502
|303
|167
|131
|92
|55
|35
|Италия
|762
|720
|576
|446
|307
|213
|196
|Канада
|41
|32
|1
|0
|0
|8
|0
|Франция
|245
|161
|123
|45
|32
|22
|22
|Германия
|129
|67
|44
|38
|20
|24
|7
|Ирландия
|30
|12
|1
|0
|0
|0
|0
|Израиль
|86
|65
|36
|34
|19
|15
|15
|Великобритания
|33
|17
|10
|1
|0
|0
|0
|Новая Зеландия
|7
|12
|0
|0
|1
|0
|0
|Финляндия
|18
|15
|9
|0
|0
|2
|0
|Бельгия
|8
|7
|12
|4
|2
|4
|2
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Швеция
|39
|13
|10
|0
|0
|0
|0
|Мальта
|12
|10
|13
|13
|1
|0
|0
|Кипр
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|Словения
|21
|7
|11
|3
|0
|1
|0
|Швейцария
|10
|10
|12
|9
|2
|7
|4
|Аргентина
|12
|8
|7
|19
|10
|27
|7
|Австрия
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|Государства, входящие в СНГ
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|Другие государства
|1
|27
|4
|2
|0
|2
|1
*Дети, усыновленные в Крыму до его вхождения в состав РФ