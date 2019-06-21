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Число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в девять раз

Чаще всего россиян усыновляют итальянцы

Число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в девять раз
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Число случаев, когда иностранцы усыновляют российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжает стремительно сокращаться по данным с 2012 года по 2018.

Как следует из статистики министерства просвещения России, имеющейся в распоряжении "Интерфакса", если в 2012 году иностранцами было усыновлено 2 604 российских ребенка, то в 2018 году этот показатель составил лишь 289 детей (причем 67% всех усыновлений - 196 - приходятся на Италию). Таким образом, иностранное усыновление в России сократилось в девять раз.

В 2012 году лидерами по числу усыновлений российских детей были США (646 детей), Италия (762), Испания (502) и Франция (245), но к 2018 список стран-лидеров по этому показателю изменился. На первом месте в 2018 году находится Италия (196), на втором месте с большим отрывом – Испания (35), на третьем – Франция (22).

В 14 раз за шесть лет сократилось усыновление россиян гражданами Испании (с 502 до 35), в 11 раз – гражданами Франции (с 245 до 22), в 18 раз – Германии (с 129 до 7), более чем в пять раз – Израиля (с 86 до 15).

Перестали усыновлять российских детей граждане и подданные Великобритании, Канады, Ирландии, Финляндии, Швеции, Мальты и Словении. Между тем, в 2012 году подданные Великобритании усыновили 33 ребенка, граждане Канады – 41, Ирландии – 30, Финляндии – 18, Швеции – 39, Мальты – 12, Словении – 21.

Граждане США не могут выступать усыновителями по резонансному "закону Димы Яковлева", принятому в 2012 году в ответ на принятый в США "акт Магнитского". Законом, в частности, запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года. "Закон Димы Яковлева" назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Согласно статистике Минпросвещения, уже в 2013 году американцы усыновили лишь 25 несовершеннолетних граждан РФ (вступили в силу решения судов, принятые в конце 2012 года). Еще 14 детей были усыновлены американскими гражданами в 2014 году; как следует из примечания, это "численность детей, усыновленных в Республике Крым до вхождения в состав Российской Федерации". В последующие годы данные о гражданах Соединенных Штатов, усыновивших россиян, отсутствуют.

Сведения о российских детях, усыновленных иностранными гражданами в период 2012-2018 гг.

Наименование государства 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
всего 2 604 1 488 1052 746 487 380 289
США 646 25 14* - - - -
Испания 502 303 167 131 92 55 35
Италия 762 720 576 446 307 213 196
Канада 41 32 1 0 0 8 0
Франция 245 161 123 45 32 22 22
Германия 129 67 44 38 20 24 7
Ирландия 30 12 1 0 0 0 0
Израиль 86 65 36 34 19 15 15
Великобритания 33 17 10 1 0 0 0
Новая Зеландия 7 12 0 0 1 0 0
Финляндия 18 15 9 0 0 2 0
Бельгия 8 7 12 4 2 4 2
Норвегия 0 0 0 0 0 0 0
Швеция 39 13 10 0 0 0 0
Мальта 12 10 13 13 1 0 0
Кипр 0 0 0 1 0 0 0
Словения 21 7 11 3 0 1 0
Швейцария 10 10 12 9 2 7 4
Аргентина 12 8 7 19 10 27 7
Австрия 0 0 2 0 0 0 0
Государства, входящие в СНГ 2 2 0 0 0 0 0
Другие государства 1 27 4 2 0 2 1

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