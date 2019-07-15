Матвиенко предупредила о вырождении человечества из-за передачи детей в однополые семьи

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Если предоставить право однополым семьям усыновлять детей, это приведет к вырождению человечества, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила это на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Спикер не может представить, чтобы малыш, "который во всех странах на всех языках произносит первое слов "мама", теперь" начал бы говорить со слов "родитель № 1".

По ее оценке, в последнее время в мире размываются и разрушаются такие "фундаментальные основы счастья", как семья.

Универсальной формулы счастья не существует, предупредила Матвиенко. Однако в целом, по ее мнению, для счастья человеку нужны возможности для самореализации и духовного раскрытия, нужно "жить в обществе, которое гармонично с его установками" и в котором есть справедливость, нужно быть свободным и чтобы его уважали. Государство должно строить свою фелицитарную политику (политику счастья) исходя из необходимости создать такие условия.

В России запрещено передавать сирот на усыновление в страны, где законодательство допускает однополые браки. Также есть закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.