Около 2,5 тыс. свиней погибли на рязанском предприятии из-за неисправной вентиляции

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Массовый падеж скота произошел в Сараевском районе Рязанской области на одной из свиноводческих площадок ООО "Вердазернопродукт", погибло около 2,5 тысяч животных, сообщила в пятницу региональная ветеринарная служба.

"Мы сразу же взяли отборный материал от павших животных и отправили его на исследование в Рязанскую лабораторию для исключения особо опасных инфекционных заболеваний. В результате исследования какие-либо инфекции были исключены. Причиной гибели животных стало удушье из-за отказа вентиляционной системы", - приводит ветслужба слова начальника ветеринарной станции Сараевского района Алексея Новикова.

Трупы животных вывезут на специализированные предприятия Рязанской и Липецкой областей для утилизации.

ООО "Вердазернопродукт" является племенным заводом по разведению и выращиванию крупной белой породы свиней, племенным репродуктором по разведению и выращиванию свиней пород дюрок и ландрас и селекционно-гибридным центром по разведению этих трех пород свиней в Рязанской области. "Вердазернопродукт" входит в агропромышленную группу "Молочный продукт", холдинг является одним из крупнейших сельскохозяйственных объединений Рязанской области по производству молока, зерновых культур, мяса.