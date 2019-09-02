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Волонтеры приюта в Оренбурге, где погибли более 60 кошек, отравились газом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Медики оказали помощь жаловавшимся на плохое самочувствие волонтерам из приюта для животных "Филимоша" в Оренбурге, где произошла массовая гибель животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава в понедельник, 2 сентября.

К медикам скорой помощи с жалобами на слабость и головокружение обратились четыре волонтера из приюта. У них диагностировали отравление неизвестным газом легкой степени, заявили в Минздраве. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

После осмотра бригадой скорой помощи один из волонтеров отказался от госпитализации, троих отправили в больницу, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в одном из приютов в Оренбурге погибли 65 кошек и собака. Учреждение располагалось в цокольном этаже здания. Мертвых питомцев нашли работающие здесь волонтеры и обратились в правоохранительные органы.

По данным волонтеров, в день гибели животных в помещении чувствовался запах сероводорода. Местные жители также жаловались на сильный неприятный запах.

Между тем прокуратура Оренбурга сообщает, что специалисты газовой службы не установили фактов выброса горючего газа, а экологическая служба также не зафиксировала превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду в воздухе в районе приюта.

Оренбург Миздрав Филимоша

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