Госпитализированный глава Дагестана пошел на поправку

Владимир Васильев Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Владимир Васильев, который находится на лечении в Москве, идет на поправку, сообщил "Интерфаксу" представитель администрации главы и правительства республики.

"Васильев продолжает лечение в одной из клиник в Москве. Его здоровье улучшилось, он поправляется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вместо Васильева временно обязанности главы республики исполняет премьер-министр республики Артем Здунов.

17 июня стало известно, что глава Дагестана Васильев был госпитализирован в московскую клинику с подозрением на воспаление легких.