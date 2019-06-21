Поиск

Госпитализированный глава Дагестана пошел на поправку

Госпитализированный глава Дагестана пошел на поправку
Владимир Васильев
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Владимир Васильев, который находится на лечении в Москве, идет на поправку, сообщил "Интерфаксу" представитель администрации главы и правительства республики.

"Васильев продолжает лечение в одной из клиник в Москве. Его здоровье улучшилось, он поправляется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вместо Васильева временно обязанности главы республики исполняет премьер-министр республики Артем Здунов.

17 июня стало известно, что глава Дагестана Васильев был госпитализирован в московскую клинику с подозрением на воспаление легких.

Дагестан Владимир Васильев

Новости по теме

Новости

Казус в КС может заблокировать перевод налоговых преступлений в более тяжкие

Губернатор Алиханов поддержал руководителя калининградской "Экозащиты", покинувшую Россию

Губернатор Алиханов поддержал руководителя калининградской "Экозащиты", покинувшую Россию

Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке

Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке

В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Материалы о нарушениях оперативников в "деле Голунова" отправлены в прокуратуру Москвы

В Госдуме скептически оценили предложение МВД о лишении водительских прав до суда

В Госдуме скептически оценили предложение МВД о лишении водительских прав до суда

Кремль начал составлять поручения по итогам "Прямой линии" с Путиным

Кремль начал составлять поручения по итогам "Прямой линии" с Путиным
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Депутат Гаврилов заявил о попытке госпереворота в Тбилиси, связанной с Саакашвили

Число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в девять раз

Число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в девять раз

Восьмой бизнесмен из "списка Титова" вернулся в Россию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');