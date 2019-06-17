Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве, его обязанности исполняет Артем Здунов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом "воспаление легких". На время отсутствия Главы РД исполнение его обязанностей возложено на Председателя Правительства РД Здунова А.А.", - говорится в сообщении.

Васильев находится на посту главы Дагестана с начала октября 2017 года. До сентября 2018 года он был временно исполняющим обязанности, затем победил на выборах. До Васильева Дагестаном управлял Рамазан Абдулатипов.