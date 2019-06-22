Поиск

В Нижегородской области мужчина зарубил топором бывшую жену, тещу и тестя

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Выксунском районе Нижегородской области подозреваемого в совершении тройного убийства, сообщает СУ СКР по региону.

Следователи будут ходатайствовать о его аресте.

В ночь на пятницу, 21 июня, 38-летний мужчина нанес топором раны бывшей жене, теще и тестю. От полученных ранений 41-летняя и 70-летняя женщины, а также 68-летний мужчина скончались.

Подозреваемый с места преступления скрылся.

Находившаяся на месте преступления 7-летняя девочка не пострадала, она передана родственникам.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

Нижегородская область

Новости
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Red Wings закрыла продажи на рейсы в Грузию после 8 июля

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Роскомнадзор напомнил телеканалам о правилах вещания в День памяти и скорби

Роскомнадзор напомнил телеканалам о правилах вещания в День памяти и скорби
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Купившие туры в Грузию туристы из РФ смогут требовать возврата денег

Купившие туры в Грузию туристы из РФ смогут требовать возврата денег
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Ростуризм сообщил, что в Грузии находятся около 1500 клиентов туроператоров

Задержанного в Москве экс-чиновника Минпромторга доставили в Хабаровск

Васильева не согласилась с тезисом о военизации школы из-за "Юнармии"

Васильева не согласилась с тезисом о военизации школы из-за "Юнармии"

Беглов попросил о проверке в связи с видео якобы фальсификаций в его поддержку

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Перевозчики обеспечат россиянам досрочное возвращение из Грузии

Перевозчики обеспечат россиянам досрочное возвращение из Грузии
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Песков назвал условие возобновления авиаперевозок в Грузию

Песков назвал условие возобновления авиаперевозок в Грузию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');