В Нижегородской области мужчина зарубил топором бывшую жену, тещу и тестя

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Выксунском районе Нижегородской области подозреваемого в совершении тройного убийства, сообщает СУ СКР по региону.

Следователи будут ходатайствовать о его аресте.

В ночь на пятницу, 21 июня, 38-летний мужчина нанес топором раны бывшей жене, теще и тестю. От полученных ранений 41-летняя и 70-летняя женщины, а также 68-летний мужчина скончались.

Подозреваемый с места преступления скрылся.

Находившаяся на месте преступления 7-летняя девочка не пострадала, она передана родственникам.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".