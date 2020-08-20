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Нижегородец осужден пожизненно за убийство бывшей жены и ее родных топором

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Суд в Нижегородской области вынес приговор фигуранту дела о тройном убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в четверг.

По данным следствия, в ночь на 21 июня 2019 года мужчина незаконно проник в дом в Выксе, где ударил топором бывшую жену, тестя и тещу. Все трое в тот момент спали. Он намеревался убить и пасынка, но того не было дома.

"Мотивом совершения преступлений послужила ссора с бывшей супругой и драка с пасынком, в результате которой обвиняемого выгнали из дома", - говорится в сообщении.

Через сутки после преступления мужчина был задержан.

Подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Его действия квалифицированы по статьям УК РФ о покушении на убийство, об убийстве двух и более человек с особой жестокостью, незаконном проникновении в жилище.

На месте от полученных ранений погибли 41-летняя и 70-летняя женщины, а также 68-летний мужчина. Следствие отмечало, что в момент трагедии в доме находилась семилетняя девочка, она не пострадала, ее передали родственникам.

Нижегородская область

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