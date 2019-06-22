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Роскомнадзор напомнил телеканалам о правилах вещания в День памяти и скорби

Роскомнадзор напомнил телеканалам о правилах вещания в День памяти и скорби
Фрагмент мемориального комплекса на Мамаевом кургане, Волгоград
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор напоминает, что в соответствии с указом президента РФ "О Дне памяти и скорби" 22 июня на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.

К развлекательным программам относятся эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и др.

Без нарушения закона транслировать в прямой эфир возможно утренние и вечерние шоу с исключением из их эфира откровенно развлекательного контента.

Неисполнение указа президента является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, добавили в ведомстве.

22 июня в День памяти и скорби, в годовщину начала Великой отечественной войны, когда в 1941 году войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР, в России вспоминают жертв трагедии.

Роскомнадзор

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