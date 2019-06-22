От eBay потребовали удалить объявления о продаже орденов и медалей времен войны

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил в американскую интернет-компанию eBay требования об удалении 32 страниц сайтов с объявлениями о продаже орденов и медалей времен Великой Отечественной войны и других госнаград, говорится в сообщении ведомства в субботу.

Как сообщили в пресс-службе, они направлены в компанию на основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений.

Там отметили, что в настоящий момент с 11 интернет-страниц в указанный срок удалена запрещенная информация, ожидается удаление еще с 21.

В Ромкомнадзоре напомнили, что государственные награды и другие знаки отличия, связанные с событиями Великой Отечественной войны, "не могут быть объектами отчуждения, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством".

Как подчеркнули в ведомстве, приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР, СССР является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно Федеральному закону №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, отметили в Ромкомнадзоре.