Путин почтил память павших в Великой Отечественной войне

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения фашистских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Традиционная церемония в Александровском саду приурочена к отмечаемому 22 июня Дню памяти и скорби.

Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы войны.

Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны, премьер Дмитрий Медведев и члены кабинета министров, руководство администрации президента, депутаты и сенаторы, руководство Вооруженных сил РФ и представители основных конфессий.

Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих, представляющих три вида Вооруженных сил - Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот. В завершение церемонии Путин возложил цветы на аллее Городов-Героев.

День памяти и скорби - памятная дата, которая отмечается ежегодно 22 июня в России в годовщину начала Великой отечественной войны, когда в 1941 году войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР.