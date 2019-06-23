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В МЧС уточнили данные о пострадавших в аварии с катером под Тверью

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали после того, как катер врезался в берег под Тверью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В катере находилось восемь человек. Пострадали шестеро, в том числе пять детей. Погибших нет", - сказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что трое детей на вертолете доставлены в ЦРБ Калязинского района. Еще двоих детей и взрослого отвезли в областную больницу автотранспортом.

Ранее в Министерстве здравоохранения Тверской области сообщили, что в результате столкновения катера с берегом пострадали восемь человек.

Инцидент произошел 22 июня на реке Нерль недалеко от деревни Медвежье Калязинского района Тверской области. В региональном управлении МЧС рассказали, что очевидцы происшествия спасли с катера восемь человек.

Тверская область Нерль

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