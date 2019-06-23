В результате столкновения катера с берегом пострадали восемь человек

В числе пострадавших пятеро детей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Тверской области на реке Нерль катер столкнулся с берегом и опрокинулся, сообщили в субботу "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, в результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе пятеро детей. Их спасли очевидцы происшествия.

"Четверо пострадавших - трое детей и взрослый - направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8. Еще двое детей направлены на реанимобиле в детскую областную больницу. Двое взрослых госпитализированы в ЦРБ Калязинского района", - рассказали "Интерфаксу" в областном минздраве.

В ведомстве отметили, что в настоящее время учреждения здравоохранения Тверской области оказывают пострадавшим вся необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел на реке Нерль недалеко от деревни Медвежье Калязинского района Тверской области, уточнили в региональном МЧС.