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Российская делегация в последние две минуты проголосовала на выборах генсека ПАСЕ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Члены российской делегации после подтверждения Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) ее полномочий проголосовали за кандидатуру генерального секретаря СЕ, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками странниками Леонид Калашников.

"Мы успели, проголосовали, две минуты там оставалось", - сказал Калашников в среду. Он отметил, что все российские делегаты приняли участие в тайном голосовании.

Голосование по избранию генсека СЕ заканчивалось в 18.00 по страсбургскому времени. Голосование по полномочиям делегации РФ также пришлось примерно на 18.00.

Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что делегация попадала "в технический цейтнот". Он отметил, что могла сложиться ситуация, при которой российская делегация не успела бы проголосовать. Однако, по словам Солтановского, благодаря действиям председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, этой ситуации удалось избежать. "Это важный момент", - сказал представитель РФ при Совете Европы.

Ранее делегация РФ заявляла, то не будет голосовать на выборах генсека ПАСЕ до подтверждения полномочий делегации.

ПАСЕ

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