Второй пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 госпитализирован с травмами и ожогами

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Второй пилот сгоревшего после посадки в в Нижнеангарске Ан-24 выжил, он госпитализирован с травмами и ожогами, но уже дает показания о случившейся авиакатастрофе.

"Второй пилот выжил, но получил травмы. Его доставили в больницу", - сообщили "Интерфаксу" в администрации аэропорта.

Между тем источник в службе скорой помощи сообщил, что второй пилот в сознании и дает показания. "У мужчины травмы и ожоги. Но он в сознании. Отвечает на вопросы об аварии, что ему сразу стали разные службы задавать", - сказал источник.

В четверг в Нижнеангарске (Бурятия) самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", на борту которого находилось 43 человека, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническим зданием и полностью сгорел. Погибли два человека - командир воздушного судна (пилот-инспектор) Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Всех пассажиров удалось эвакуировать. Различные травмы получил 31 человек, четверо их них госпитализированы, в том числе двое детей.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).