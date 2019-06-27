Катастрофа Ан-24 в Бурятии. Что известно к этому часу

На месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Бурятия/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Утром 27 июня самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" при посадке в Нижнеангарске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с очистными сооружениями. Начался пожар, пассажиров удалось эвакуировать с борта. Самолет сгорел.

В результате катастрофы погибли два члена экипажа. По данным "Ангары", на борту находились 43 пассажира. Минздрав Бурятии уточняет, что на борту были четверо детей. За медицинской помощью обратились более 30 человек. Госпитализация потребовалась четырем пострадавшим.

В Нижнеангарске введен режим чрезвычайной ситуации.

В пресс-службе аэропорта заявили, что пилоты перед посадкой сообщили диспетчерам об отказе систем управления, подали сигнал бедствия и запросили помощи.

По данным источника, близкого к расследованию, первичной причиной происшествия стал отказ левого двигателя самолета. Однако пока не исключается ошибка пилотирования. По словам собеседника "Интерфакса", при посадке мог произойти больший перелет полосы.

Авиакомпания "Ангара" сообщает, что погибший командир экипажа Владимир Коломин проработал в авиации 34 года и имел общий налет в 15,7 тысячи часов. Бортмеханик Олег Барданов, который также погиб в катастрофе, служил в авиации на протяжении 34 лет и имел общий налет 13,7 тыс. часов.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (по ч. 3 ст. 263 УК РФ). Расследованием будет заниматься центральный аппарат СКР.

Ространснадзор и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организуют проверку авиакомпании "Ангара".

По данным сайта russianplanes.net, сгоревший в Нижнеангарске самолет Ан-24 с номером RA-47366 совершил первый полет в 1977 году, эксплуатируется с 1978 года. С 1977 по 1991 год работал в качестве авиалаборатории. В 1991 году в ходе капремонта был переоборудован в пассажирский борт. Авиакомпания "Ангара" эксплуатировала данный борт с 2013 года. Сертификат летной годности у Ан-24 был до 28 июля 2019 года.