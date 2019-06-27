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ЛДПР призвала закрыть границу с Грузией и запретить импорт грузинского вина

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Депутат Иван Сухарев (ЛДПР), первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, в ходе выступления от фракций в Госдуме призвал запретить денежные переводы в Грузию и импорт грузинского вина в РФ.

"Мы должны дать им жесткий ответ, уже был дан ответ, но надо пойти дальше, чтобы они почувствовали, что нам нельзя плевать в лицо: закрыть границу, запретить переводы с территории РФ на территорию Грузии и, конечно, запретить продажу грузинского вина. Может быть, пойти еще дальше, но пока только экономически", - призвал депутат.

"Мы считаем, что Грузия должна почувствовать холодный воздух санкций со стороны России", - добавил парламентарий.

Как сообщалось, 21 июня президент РФ подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля.

24 июня Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством грузинских вин и других алкогольных напитков, ввозимых в Россию.

Россия Грузия ЛДПР

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