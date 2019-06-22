Грузинским авиакомпаниям с 8 июля временно запретят летать в Россию

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Грузинские авиакомпании с 8 июля временно не смогут летать в Россию, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"С 8 июля будет введен временный запрет для грузинских авиаперевозчиков на выполнение, в том числе, коммерческих рейсов в российские аэропорты", - сказал он.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в Грузию.

Такое решение было принято после событий 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Из России в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении РФ рейсы выполняют грузинские авиакомпании "Джорджиан Эйрвейс" и "Майвэй Эйрлайнз".

О прекращении продаж на билеты с вылетом после 8 июля уже сообщили "Аэрофлот", "Победа" и Red Wings.