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Гендиректор "Якутии" пожаловался на отмену рейсов из-за диспетчеров

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор авиакомпании "Якутия" Владимир Горбунов пожаловался на ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации), из-за которой, по его словам, перевозчик вынужден периодически отменять рейсы и нести непредвиденные затраты.

"Никогда, ни на каких заседаниях я не слышу ни слова о "Госкорпорации по ОрВД" - есть такая загадочная корпорация, это управление воздушным движением. Для того чтобы нам летать, нужно на коленях стоять перед этой корпорацией", - заявил Горбунов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о регулировании авиаперевозок.

"У них четкая работа: "с восьми до шести, мы пошли домой, у нас один диспетчер, мы не работаем". А что такое попасть в Певек или Тикси? Там погоды никогда нет! Зимой мы туда неделями не можем попасть! Или Анадырь - мы на "Боинге" не может туда прорваться из Хабаровска... Анадырь принимает, а Магадан говорит: "у нас нет диспетчеров, мы не работаем". А нам же нужен запасной аэродром, ни один КВС не полетит без запасного аэродрома, это же федеральные правила... И мы на коленях стоим: "дайте продления!" Нет и всё!", - посетовал гендиректор "Якутии".

"В пятницу не попал в Анадырь - это до понедельника сто пассажиров в Хабаровске кормить, поить, (предоставлять - ИФ) гостиницу, слушать "добрые слова". Их не интересует, что в Магадане один диспетчер не вышел на работу на два часа, чтобы мы просто над ним пролетели, чтобы он подстраховал, если у нас что-то случится, и мы могли на запасной аэродром сесть...", - сказал Горбунов.

Он предложил обязать ГК по ОрВД "обеспечивать запасными аэродромами, продлением в случае неблагоприятных погодных условий, чтобы они выходили на работу и работали".

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