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"Ангара" пообещала выплатить 1 млн руб семьям погибших пилотов Ан-24

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Ангара" выплатит семьям погибших пилотов при аварийной посадке в Нижнеангарске в общей сложности 1 млн рублей, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Тела погибших членов экипажа самолета RA-47366, командира воздушного судна Владимира Коломина и бортмеханика Олег Барданова доставлены в Иркутск", - говорится в сообщении.

"Руководство авиакомпании планирует подать ходатайство в Министерство транспорта РФ о награждении бортпроводника Елены Лапуцкой и второго пилота Сергея Сазонова (оба выжили при посадке, но получили травмы - ИФ) за профессионализм, мужество и героизм, проявленные во время спасения пассажиров", - отмечает перевозчик.

Как отмечается, все члены экипажа, пассажиры и их багаж застрахованы в компании АО "Согаз". Страховая выплата семьям погибших членов экипажа составит 2,025 млн рублей.

"Страховая выплата пассажирам за утерянный в результате происшествия багаж составит 23 тыс. рублей. Пассажиры, здоровью которых нанесён вред, получат выплаты в зависимости от степени тяжести вреда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Фонд социального страхования также выплатит семьям двух погибших пилотов по 1 млн рублей.

27 июня Ан-24 авиакомпании "Ангара" при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с технической постройкой и полностью сгорел. Самолет выполнял рейс Улан-Удэ-Нижнеангарск. Все 43 пассажира были эвакуированы. Среди пассажиров жертв нет.

В катастрофе погибли командир воздушного судна (пилот-инспектор) Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Второй пилот Ан-24 и бортпроводник сейчас находятся в больнице Иркутска.

Бурятия

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