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Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы

Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Россия пригласила президента США Дональда Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Президент США прореагировал очень позитивно", - отметил он.

Дональд Трамп не посещал Россию после того как занял пост президента США, однако приезжал в качестве бизнесмена.

В 2015 году, когда отмечалась 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, президент США Барак Обама был приглашен в Москву, но ответил отказом.

Дональд Трамп США Россия День Победы

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