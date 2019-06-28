Путин пригласил Макрона в Россию на 75-летие Победы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона приехать в Россию в 2020 году на торжества по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне.

На встрече в Осаке Путин и Макрон обращались к друг другу на "ты".

"Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира, и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне", - сказал российский лидер.

Путин во время переговоров подчеркнул, что Франция является одним из важнейших зарубежных партнеров России.

"У нас накоплен очень большой опыт конструктивного сотрудничества по очень многим направлениям. Конечно, мы знаем и о проблемах, обсуждаем их. Сейчас за рабочим ланчем мы очень активно говорили о некоторых вопросах международной повестки дня, представляющих особый двусторонний интерес. И теперь можем в спокойной обстановке поговорить обо всех этих вопросах", - сказал Путин.

Путин и Макрон проводят встречу в резиденции российского лидера, которую тот занимает в дни саммита G20. Прибыв на встречу, Макрон поприветствовал Путина, по-русски сказав ему "привет".

Ранее Путин пригласил на празднование 75-летия Победы президента США Дональда Трампа.