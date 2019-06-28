Роботу FEDOR сократили задачи на МКС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Задачи, которые будет выполнять андроидный робот FEDOR на Международной космической станции (МКС), пока являются тайной, сообщил космонавт Александр Скворцов.

"Он работоспособен, но сохраним немного интригу. Задачи, которые перед ним стояли, уменьшились, будет не так много времени. Задачи озвучивать не буду - что буду выполнять я, а он - делать вместе со мной. Это интересно, вы все увидите", - сказал Скворцов на пресс-конференции в пятницу.

Как ожидается, FEDOR отправится на МКС в августе на корабле "Союз МС-14".

Ранее Скворцов, отправляющийся на МКС 20 июля, подтвердил, что его экипажу предстоит работать с андроидом FEDOR, который будет выполнять функции помощника-аватара.

"У нас были с ним занятия. Эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать её сходу. Есть некоторые замечания по подготовке. Но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Фёдором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - сказал Скворцов 26 июня журналистам, не уточнив характер замечаний.

Он заявил, что робот станет первым на МКС искусственным помощником человека - аватаром.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что при подготовке робота к полету на корабле ему пришлось модернизировать плечевой пояс - FEDOR не влезал в люк "Союза".

Старт очередной экспедиции на Международную космическую станцию с космодрома Байконур намечен на 20 июля в 19:28 мск. В состав основного экипажа входят космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.